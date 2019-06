In de rijschool van Alden Biesen vond gisteren de première plaats van de kinderopera NERO, wat staat voor Never Ending Rossini Opera. Regisseurs Véronique Lenaers uit Genk en Aalstenaar Dirk Van Vaerenbergh schreven teksten voor een nieuw verhaal op muziek van de Barbier van Sevilla van Rossini. De kinderopera wordt in totaal acht keer opgevoerd.