Kinrooi -

Politietoezicht op het water. Het lijkt niet meteen dagelijkse kost voor de ordediensten in Limburg. Maar onder meer in Kinrooi is het dat dezer dagen wel. Met het mooie weer is het dan ook bijzonder druk in en rond de jachthaven de Spaenjerd in Ophoven. En daarom is toezicht op het water geen overbodige luxe. Journalist Jeroen Houben mocht uitzonderlijk op patrouille met de politieboot.