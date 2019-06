Wat is er geworden van Helena Vanloon (52) uit Maaseik, de actrice die één van de titelrollen speelde in Lili en Marleen? Blijkt dat ze rondleidingen geeft in een Antwerpse kapel. “Geloof is erg belangrijk voor mij”, zegt ze.

Van 1994 tot 2010 vertolkte Helena Vanloon het brave Marleentje in de VTM-reeks. We vinden haar jaren later terug in de Keizerskapel of Sint-Annakapel, een gotische ambachtskapel in de Antwerpse Keizerstraat ...