Hoe de grillen van de kiezer Boris Johnson een enorme kater opleveren

De stemrondes waren duidelijk: Boris Johnson zou zo goed als zeker Theresa May opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. En toen kreeg de flamboyante ex-burgemeester van Londen knallende ruzie met zijn vrouw. Door het nieuws, inclusief geluidsopname, is Jonhsons enorme voorsprong in de peilingen grootdeels verdampt, blijkt zondag. En dat is opvallend, zeggen deskundigen. “Het privéleven van politici heeft normaal niet zoveel invloed op kiezers.”

Donderdagavond ging Johnson nog lopen met de stemmen van 160 van de 313 Conservatieve parlementsleden. Zijn tegenstrever, Jeremy Hunt, moest het doen met 77 stemmen. Nu is het nog aan de 160.000 leden van de partij, maar het leek zo goed als zeker dat Johnson de nieuwe Britse premier zou worden. Tot een paar uur later.

In de nacht van belt een buurvrouw van de politicus de politie. Ze hoort Johnsons vriendin schreeuwen in hun woning. Een knallende ruzie met gescheld, geschreeuw en slaande deuren. Niet handig, zo midden in de verkiezingsstrijd, maar het incident zal geen grote politieke gevolgen hebben, menen deskundigen. Dat blijkt een verkeerde inschatting. De voorsprong van de Johnson in de peiling is meer dan gehalveerd, meldt The Independent zondag. Van 27 procent meer stemmen naar 11 procent.

Privéleven doet ertoe

De reden laat zich raden: ruim de helft van de kiezers stelt dat het privéleven van de politicus een rol speelt om een goede premier te zijn. “Dat is opmerkelijk”, zegt Damian Lyons Lowe, de baas van Survation, een bureau voor opiniepeilingen.

Ondertussen weigert Johnson uitleg te geven over het incident. Zijn partijgenoten willen horen “wat mijn plannen zijn voor het land en de partij”, stelde de kandidaat-premier. “Ik denk niet dat ze willen dat ik het over zoiets (de ruzie met zijn vriendin, nvdr.) heb.”

Liam Fox, parlementslid voor de Conservatieven en voorstander van Hunt, is het daar niet mee eens, liet hij zondag weten in het BBC-programma de Andrew Marr Show. “Het maakt de zaken altijd eenvoudiger als je een uitleg geeft”, klonk het. “Het belangrijkste is hoe je dat aanpakt. Het mag in ieder geval geen afleiding zijn voor verklaringen over bredere politieke standpunten.”