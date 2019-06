Lommel -

De politiediensten startten zondag een zoekactie naar een 24-jarige man uit Lommel. de twintiger heeft zijn fiets zaterdagnacht of zondagochtend nog thuis gezet en is sindsdien verdwenen. Vanwege zijn laatste sms wordt het als een onrustwekkende verdwijning beschouwd. De politie zoekt onder meer met de inzet van een drone in de omgeving waar het laatste gsm-signaal van de jongeman werd opgepikt. Voorlopig is er niet meer nieuws.