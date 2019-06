Belgische acrogymploeg pakt nu ook goud in allround op Europese Spelen

Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt en Charlotte Van Royen hebben zondagnamiddag goud veroverd in de finale van de allroundcompetitie acrogym op de Europese Spelen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Na goud op de dynamische oefening en zilver in de balansoefening was het al de derde medaille in Minsk voor het Belgische trio.