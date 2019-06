Bobbejaanland opent ‘Fury’: de snelste achtbaan van de Benelux

Pretpark Bobbejaanland heeft zijn allernieuwste attractie, de achtbaan ‘Fury’, geopend. Het is een triple launch coaster die snelheden haalt van 106,6 km/uur. Daarmee is hij de snelste achtbaan van de Benelux.

Maar de ‘Fury’ is niet alleen de snelste, de achtbaan heeft nóg iets te bieden. Zo kunnen de bezoekers die dat wensen de rit ook in achterwaartse richting afleggen. De nieuwe attractie komt te staan in het nieuwe themagebied ‘Land of Legends’.

Mensen met een abonnement kunnen al genieten van de ‘Fury’. Voor het grote publiek zullen de ritjes pas maandag beschikbaar zijn.