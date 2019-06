Lewis Hamilton zorgt voor tiende Mercedes-zege op rij in Frankrijk, Max Verstappen eindigt vierde

Lewis Hamilton zet zijn gezondheidswandeling richting een zesde wereldtitel gewoon verder. Dat is de belangrijkste conclusie na een kleurloze Grote Prijs van Frankrijk. De Britse WK-leider vertrok vanaf pole position, ging als leider de eerste bocht in en keek niet meer achterom. Teamgenoot Valtteri Bottas zorgde met zijn tweede plek voor een zesde Mercedes-dubbel in acht races dit seizoen. Monegask Charles Leclerc mocht namens Ferrari als derde het podium op en zorgde zo toch voor wat lachende gezichten onder het Franse publiek, Max Verstappen (Red Bull) werd na een eenzame race vierde.

Na de kwalificatie was al duidelijk dat er op zondag, behoudens technisch malheur, weinig te doen zou zijn aan de hegemonie van Mercedes. Hamilton en Bottas hadden met overschot de eerste twee startplaatsen opgeëist en bleven daar ook in de openingsronde. Charles Leclerc en Max Verstappen bakkeleiden even in de eerste bochten, maar uiteindelijk was het de Ferrari-rijder die zijn derde plaats vasthield.

Sterke McLarens

Achter de top vier waren de McLarens de verrassende nummers vijf en zes na de kwalificatie. Lando Norris zag teamgenoot Carlos Sainz Jr. wel voorbijgaan, maar het duo met de oranje wagens kon de als zevende gestarte Sebastian Vettel (Ferrari) wel enkele ronden achter zich houden. Tot Vettel besloot dat het welletjes geweest was en beide McLarens oprolde. De jacht op de top vier was ingezet.

Helemaal voorin liep alles op wieltjes voor Hamilton, die beetje bij beetje zijn voorsprong op teamgenoot Bottas uitbouwde. De onderlinge gaten tussen de top vijf waren groot en dus was het vooral kijken naar het gevecht in het middenveld. Daniel Ricciardo (Renault) zat na een mindere start vast achter de Red Bull van thuisrijder Pierre Gasly en besloot dan maar als eerste naar binnen te komen voor vers rubber. De meeste concurrenten volgden: enkel Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Nico Hülkenberg (Renault) en Lance Stroll (Racing Point) bleven langer buiten omdat zij op de hardste band vertrokken waren.

Weinig actie

Veel actie op de baan viel er echter ook in het middenveld niet te beleven. Enkel Alexander Albon (Toro Rosso) kon het publiek even op de banken brengen met een knappe inhaalactie op de Haas van Kevin Magnussen. Räikkönen en Hülkenberg bleven dicht in elkaars buurt, maar de Hulk kon nooit echt een aanval inzetten op de 39-jarige Räikkönen. Verder bleef het kijken naar de grote Mercedes-show, waarin Bottas en vooral Hamilton snelste ronde na snelste ronde op de tabellen bleven rijden.

In het slot van de race kwam er dan toch nog wat actie. De virtuele safety car moest vlak voor het einde nog even geactiveerd worden omdat een paaltje op de baan gerold was. Thuisrijder Romain Grosjean werd in ronde 47 de enige uitvaller van de race. En die andere Fransman, Pierre Gasly? Die kende een dramatische wedstrijd. De voormalige GP2-kampioen kon andermaal geen goed tempo halen in de nochtans snelle Red Bull en reed zelfs buiten de punten, ver achter teamgenoot Max Verstappen.

Gevechten in slotrondes

In ronde 52 van de 53 was het plots toch even uitkijken. Charles Leclerc draaide de motor even omhoog en zat zo plots binnen één seconde van Bottas, terwijl even verderop Lando Norris met een haperende McLaren nog Daniel Ricciardo moest afhouden. Voor Norris werd het een drama: hij zag Ricciardo, Räikkönen én Hülkenberg nog langszij komen in de laatste ronde en viel zo terug naar de tiende plaats. Räikkönen en Ricciardo maakten er overigens nog een schitterend gevecht van.

Helemaal vooraan had Hamilton tegen het einde van de Grote Prijs zo’n 15 seconden voorsprong vergaard op Bottas. Een makkelijke overwinning dus voor de Brit, zijn zesde in acht races. Als we de resultaten van het vorige seizoen ook meerekenen, is het al de tiende zege op rij voor Mercedes. De laatste keer dat een andere wagen won, is al geleden van de Grote Prijs van Mexico op 28 oktober vorig jaar.

Hamilton loopt weer uit, Gasly stelt zwaar teleur

Achter de twee Mercedes’ eindigde Charles Leclerc nog op een zucht van Bottas als derde. Max Verstappen werd vierde, Sebastian Vettel eindigde als vijfde en kon dankzij een late pitstop nog het puntje voor de snelste ronde meegrabbelen. Carlos Sainz Jr. was best of the rest op plek zes. De resterende puntenplekjes gingen naar Ricciardo, Räikkönen, Hülkenberg en de zeer teleurgestelde Norris. Pierre Gasly werd pas elfde in de tweede Red Bull.

In de WK-stand is Lewis Hamilton opnieuw uitgelopen. Hij heeft nu 187 punten. Dat zijn er maar liefst 36 meer dan eerste achtervolger Bottas, nummer drie Vettel heeft zelfs al 76 punten minder. Of hoe het kampioenschap na nauwelijks 8 van de 21 races al in een beslissende plooi lijkt te vallen. Zorgt de Grote Prijs van Oostenrijk volgende week eindelijk voor wat meer spanning?