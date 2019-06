Een verfrissende duik in de rivier of vijver de komende dagen? Geen goed idee

De vakantie nadert, de temperaturen stijgen naar tropische hoogten en dan lijkt niets zo uitnodigend als een frisse in het kanaal, de plaatselijke beek of in een rivier vlak bij je huis. Maar doe het niet, zo waarschuwt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). “Er zitten te veel bacteriën en gevaarlijke stoffen in het water die je ziek kunnen maken.”