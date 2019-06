146 jonge kinderen bezwijken in India aan hersenontsteking

In de Indiase deelstaat Bihar zijn sinds begin juni al zeker 146 jonge kinderen bezweken aan een acute hersenontsteking. De meeste doden vielen in hetzelfde district, 129 slachtoffers bezweken in hetzelfde ziekenhuis, zo maakten de plaatselijke autoriteiten zondag bekend.

De hersenontsteking waarvan hier sprake wordt bijna altijd veroorzaakt door een virale infectie. Vooral in de zomermaanden en tijdens het regenseizoen, dat loopt van juni tot oktober, is het risico op besmetting het grootst. De gezondheidsdiensten in Bihar zeggen dat er in de wijde regio wel vaker uitbraken van hersenontsteking zijn, maar dat die verschillende oorzaken kunnen hebben. In 2013 vielen in Bihar nog meer dan 350 doden bij een uitbraak. Ook toen waren de slachtoffers hoofdzakelijk kinderen.

In de gebieden in India waar hersenontsteking het vaakst voorkomt, wijzen verschillende indicatoren uit dat de gezondheidstoestand van de bevolking er ondermaats is. Volgens sommige specialisten zou hypoglykemie, waarbij de glucosespiegel in het bloed te laag is, de belangrijkste reden voor de vele gevallen van hersenontsteking kunnen zijn, voornamelijk bij ondervoede kinderen.

Niet elk geval van hersenontsteking is dodelijk. In Bihar werden al meer dan 600 kinderen met symptomen van de infectie in het ziekenhuis opgenomen. Meer dan de helft kon na behandeling weer naar huis.