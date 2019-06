David Hasselhoff en Pamela Anderson zijn terug

Vanaf vandaag zendt ZES alle weekdagen opnieuw ‘Baywatch’ uit, een van de meest bekeken series uit de tv-historie want destijds verkocht aan 148 landen. De eerste reeks dateert van 1989, toevallig het jaar dat VTM ontstond. De serie liep tot 2001. Naar aanleiding van de dertigste verjaardag werd het materiaal geremasterd in HD-kwaliteit en breedbeeldformaat, wat mogelijk was omdat het destijds op 35 mm film werd opgenomen. De bekende begintune is gebleven maar er werden 350 nieuwe songs toegevoegd die speciaal gecomponeerd werden. Via Amazon wordt ook allerlei merchandising verkocht, zoals T-shirts en strandkleding. (rdc) ZES, 19.40 uur