De Amerikaanse politie van Missoula heeft vrijdag een opmerkelijke oproep gekregen. Zo moest het team een beer redden die zichzelf had opgesloten in een kast. Maar toen de agenten daar aankwamen, was het dier allesbehalve onder de indruk van de reddingsactie. Na een dutje besloot de beer om uiteindelijk zelf uit de kast te kruipen.