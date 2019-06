Spelers in Bundesliga moeten voortaan hersenscan ondergaan

Vanaf het komende seizoen moeten spelers in de Bundesliga zich laten onderzoeken op mogelijke hersenletsels. Dat blijkt uit een brief van de Medische Commissie van de Duitse voetbalbond (DFB) gericht aan de clubs. Bild am Sonntag kreeg zo’n brief in handen.

De screening van de hersenen wordt een onderdeel van de verplichte jaarlijkse medische testen die alle spelers in de Duitse eerste en tweede klasse ondergaan.

“Acute hoofdletsels vormen een gevaar voor de sporters”, verklaarde Andreas Nagal, de directeur van de Duitse Voetballiga (DFL) die mee de brief ondertekende, aan Bild am Sonntag. “Het omgaan met hoofdletstels in het voetbal wordt professioneler door de verplichte introductie van de zogenaamde baseline screening.”