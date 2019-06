Indrukwekkende Nafi Thiam gaat door op haar elan: nieuw Belgisch record in het verspringen

Een nieuwe dag voor Nafi Thiam in Talence, en meteen een nieuw record. In de eerste proef, het verspringen, verbeterde Thiam bij haar tweede sprong meteen haar persoonlijk record. Met 6,67 meter verbeterde ze gelijk het Belgisch record verspringen van Sandine Hennart (6,63m). Thiam ligt nu nog verder voor op haar persoonlijk record en het Europees record zevenkamp. Er resten nog het speerwerpen en de 800m.

Bij haar eerste beurt ging Thiam nog de mist in en kwam ze niet eens boven de zes meter uit. Maar bij de tweede poging viel alles in zijn plooi. De wind blies 1.6 meter per seconde in het voordeel, Thiam ...