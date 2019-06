Topweek dankzij tropische temperaturen dreigt voor kusthoreca in het water te vallen: “Wij kunnen die massa niet opvangen”

Met temperaturen rond en (ver) boven de dertig graden zou de komende week topdagen moeten opleveren voor de horeca aan de Belgische kust. Toch lijkt dat niet het geval te zijn. Heel wat zaken krijgen namelijk niet genoeg personeel op de been om de verwachte stroom aan dagjesmensen op te vangen.

Met name de grotere horecagelegenheden aan de kust dreigen de boot te missen door personeelstekort, zo klinkt het in VTM Nieuws. “Wij kunnen die massa niet opvangen, omdat we niet genoeg medewerkers vinden ...