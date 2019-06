Houthalen-Helchteren -

De ceremoniële ruimte op de begraafplaats in Houthalen-Helchteren is klaar. Ook het kruis dat werd weggehaald om de ruimte te kunnen bouwen heeft opnieuw voet in de grond. Eerder ontstond er commotie bij bezoekers omdat het kruis werd weggehaald en plat op de grond lag.