EUROPESE SPELEN. Judoka Malik Umayev is ontgoocheld na uitschakeling in eerste ronde

Abdul Malik Umayev (-73 kg) is zondag in de eerste ronde uitgeschakeld op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen. De 19-jarige judoka, 128e op de IJF-ranking, ging bij zijn EK-debuut met ippon onderuit tegen de Wit-Rus Vadzim Shoka (IJF 30).

“Dit is echt ontgoochelend”, verklaarde Abdul Malik Umayev na zijn kamp tegen Shoka, begin januari winnaar van de GP in Tel Aviv. “Er was zeker een niveauverschil, maar ik geloofde erin”, zei de jonge Belg, die op voorsprong kwam met een waza-ari, maar na 3:13 met ippon mocht beschikken.

“Het ontbeerde me aan wat meer punch. Het begin van de kamp was lastig. Ik wou echt verder geraken in dit toernooi. Maar ik beging een kleine fout op het einde. Het is nu zo. Er komen nog meer EK’s. Het verschil tussen junioren en senioren is niet te groot, maar ik ben me ervan bewust dat ik nog moet werken.”

Tafeltennissers Lisa Lung en Cédric Nuytinck uitgeschakeld in gemengd dubbel

Cédric Nuytinck.

Tafeltennissers Lisa Lung en Cédric Nuytinck zijn zondag op de Europese Spelen in Minsk uitgeschakeld in de achtste finales van het gemengd dubbel. Het Belgische duo verloor met 3-1 (12-10, 9-11, 11-4 en 11-9) van de Roemenen Bernadette Szocs en Ovidiu Ionescu.

Lisa Lung (ITTF 130), vrij in de eerste ronde, ging er zaterdag uit in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor met 4-0 (11-8, 11-4, 11-8, 11-9) van de Française Laura Gasnier (ITTF 80).

Nathalie Marchetti (ITTF 157) wist zich wel te plaatsen voor de derde ronde na een 4-3 zege tegen de Hongaarse Szandra Pergel (ITTF 71): 6-11, 8-11, 11-4, 7-11, 11-9, 12-10, 11-9. Ze ontmoet zondagnamiddag de Oostenrijkse Sofia Polcanova (ITTF 22).

Cédric Nuytinck (ITTF 44) komt zondag in de derde ronde van het enkelspel in actie tegen de Fin Benedek Olah (ITTF 85).

Florent Lambiet (ITTF 97) strandde zaterdag in de tweede ronde. Hij moest met 4-0 (13-11, 11-8, 11-9, 11-9) zijn meerdere erkennen in de Italiaan Niagol Stoyanov (ITTF 67).