Lewis Hamilton: "De wind heeft me aan de polepositie geholpen"

Lewis Hamilton na het veroveren van de polepositie in Frankrijk Foto: Mercedes F1 team

Lewis Hamilton veroverde op het circuit van Paul Ricard de polepositie voor de GP van Frankrijk. Net als Bottas meent ook Hamilton dat de wind een cruciale rol speelde in de uitslag van de kwalificatie.

"Valtteri was hier heel het weekend snel," zei Hamilton nadat hij de polepositie veroverde. "Het is geen eenvoudig circuit. Er zijn hier heel wat uitloopstroken en het is redelijk technisch."

"De wind wakkerde aan en het was dan ook erg winderig hier en daar op de baan."

Volgens Hamilton was het dan ook vooral een uitdaging om niet constant een volledige ronde aan te vallen maar je rondje goed in te delen en rekening te houden met de wind.

"Je moest dan ook redelijk dynamisch zijn met hoe je jouw rondje aanpakte en wanneer je ging aanvallen. Op sommige stukken kon je aanvallen, daar waar je op andere het rustiger aan moest doen omwille van de wind."

"Tijdens mijn laatste rondje verloor ik heel wat tijd omdat ik in de voorlaatste bocht iets te agressief was en de wind mijn achterkant deed uitbreken," aldus Hamilton.

"Uiteindelijk was ik toch nog sneller en dat is goed. Ik ben blij dat ik het potentieel uit de wagen heb gekregen en het team heeft geweldig werk verricht."

