Johan Walem looft Yari Verschaeren na prachtgoal: “Maar hij moet blijven geduld hebben”

Johan Walem wilde na de 3-1 nederlaag tegen Italië op de slotspeeldag van de groepsfase van het EK U21 geen excuses meer zoeken. De bondscoach besefte dat Italië een klasse te sterk was. Eén Belg sprong zaterdagavond wel in de kijker. Yari Verschaeren redde de eer met een prachtgoal. “Yari is dé toekomst van het Belgische voetbal”, erkende Walem. “Maar hij moet het hoofd koel houden.”

“Vandaag kan ik de spelers geen gebrek aan efficiëntie aanwrijven”, opende Walem. “De kwaliteit bij Italië lag gewoon hoger. Het is bovendien een fysiek sterke en gezond agressieve ploeg. Dit was een wedstrijd van jongens tegen mannen. We hebben een tijd standgehouden, maar we moeten realistisch zijn. Spanje en Italië waren in onze groep gewoon veel te sterk. De loting was erg zwaar. Ik heb als coach de spelers vertrouwen gegeven, maar het zat er gewoon niet in.”

De bondscoach bracht zaterdag na een uur Yari Verschaeren in en de Anderlecht-youngster - de jongste speler van dit EK - krulde enig mooi de eerredder tegen de netten. Walem benadrukte echter dat hij geduld moet blijven tonen. “Yari is een kalme, gereserveerde, maar toch zelfzekere jongen”, aldus de bondscoach. “Hij weet wat hij kan, maar weet ook dat hij nog veel moet leren. Hij mag zijn tijd nemen. Het is niet makkelijk om te spelen op dit niveau. Hij was er niet bij in de kwalificaties, kwam pas in de voorbereiding bij de groep, maar toonde zich toch. Yari is voor mij de toekomst van het Belgische voetbal. Hij zit minstens twee jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. Net als jongens als Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers hoop ik ook op Yari te kunnen rekenen tijdens de volgende EK-kwalificaties.”