Jonge Duivels verliezen ook van gastland Italië en verlaten EK U21 met 0 op 9 ondanks heerlijke goal Yari Verschaeren

De Jonge Duivels hebben ook hun derde groepsmatch verloren. Tegen gastland Italië leed het Belgische beloftenelftal een terechte 3-1-nederlaag, al mochten de Belgen zich wel boos maken over een slapende videoref. Zo nemen de troepen van Johan Walem met een nul op negen afscheid van het EK onder de 21 jaar.

Bondscoach Johan Walem voerde drie wijzigingen door in de ploeg van de Jonge Duivels. Rocky Bushiri verving achterin de geschorste Wout Faes, middenvelder Stéphane Omeonga kwam in de plaats van Orel Mangala en op rechts startte Alexis Saelemaekers in plaats van Isaac Mbenza. Bij gastland Italië ontbrak de grootste naam. Juventus-talent Moise Kean mocht niet meedoen nadat hij te laat kwam voor de theorie.

Italië moest absoluut winnen om in de halve finales te raken en La Squadra Azzurra greep de Jonge Duivels meteen naar de keel. Nicolò Barella kon al na zes minuten helemaal vrij inkoppen, de bal zoefde centimeters naast. De Belgische beloften hadden de grootste moeite met de hoge druk van het gastland, maar glipten er na een minuut of tien toch eens door. Dodi Lukebakio was als eerste op een bal in de rug van de Italiaanse defensie en knalde vanuit een scherpe hoek. Italiaans doelman Alex Meret redde met de vuisten.

VAR ligt te slapen

Daar zou het echter lange tijd bij blijven voor de Belgen, die verdedigend wel standhielden maar alweer amper uit hun egelstelling raakten en aanvallend amper een aanval in elkaar konden knutselen. Op slag van rust wurmde Alexis Saelemaekers zich toch eens het Italiaanse strafschopgebied binnen. De rechterflank van Anderlecht ging echter te makkelijk neer. Dat vonden ze ook bij Italië, waar ze verhaal kwamen halen en Federico Chiesa geniepig op de hand van Saelemaekers ging staan. Die schreeuwde moord en brand, maar de videoref koos de kant van het gastland en deed alsof zijn neus bloedde.

Foto: BELGA

In plaats van een match tegen tien man kregen de jonge Belgen een minuut later een match met een achterstand. Doelman Ortwin De Wolf had eerst nog een prima redding in huis op een volley van Nicolò Barella, maar na een ongelukkig balcontact van Bryan Heynen kon diezelfde Barella nog eens aanleggen. Deze keer was De Wolf kansloos.

Pareltje van Yari Verschaeren

Meteen na rust was er weer een discutabele fase: de Jonge Duivels dachten dat de bal de achterlijn overschreden had, Italië voetbalde lustig door en Cutrone kopte de bal geweldig in de hoek. Het was lang wachten op een oordeel van de videoref, die uiteindelijk opnieuw de Italianen het voordeel van de twijfel gaf. Tot frustratie van de Belgen, die hun hoofd verloren en de gele kaarten opstapelden.

12 minuten voor het einde van de match slaagde de Belgische U21 er eindelijk toch eens in zich voetballend te laten gelden. Een lang uitgesponnen aanval belandde bij invaller Yari Verschaeren, en het amper 17-jarige Anderlecht-talent krulde de bal van even buiten de zestien heerlijk in de winkelhaak. Een prachtdoelpunt.

Foto: BELGA

Heel even leek Italië van slag, maar net voor tijd joeg uitgerekend Chiesa de beslissende 3-1 tegen de touwen met een harde knal in de kruising. Het doelpunt werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR koos voor de derde keer partij voor het organiserende land. De Belgen moesten de laatste minuten van de blessuretijd nog met tien volmaken nadat Isaac Mbenza een terechte tweede gele kaart pakte voor een fout op de ontsnapte Chiesa.