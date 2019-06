Appartementencomplex Zuidzicht oogt als een cruiseschip in het droogdok van de Hasseltse kanaalkom. Op het bovenste ‘dek’, zeven hoog, kijken Wilfried en Sonja vanuit hun penthouse uit op het water in de kanaalkom én op hun eigen zwembad. Kortom: net als op een cruiseschip...

Toen Wilfried de plannen van Zuidzicht zag, was hij meteen verkocht. Hij woonde in een groot huis in Vliermaal. Zijn kinderen waren de deur uit en hij liep een beetje verloren in de woning met negen slaapkamers ...