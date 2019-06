Eindelijk duidelijkheid: dit gebeurt er met de Columbus als de gasten zijn aangekomen

Zonder plan en zonder voorbereiding trekt Wim Lybaert intussen al twee seizoenen de wereld in met zijn ‘Columbus’. Hij laat zich in het gelijknamige Eén-programma leiden door het toeval en door zijn wekelijkse gast. Maar wat gebeurt er met die bus als de gasten na vier dagen zijn aangekomen op hun bestemming?

“Garagist Mark, de vorige eigenaar van de bus, komt haar ophalen en rijdt ermee terug naar België”, vertelt Wim Lybaert aan Het Laatste Nieuws. In de bus zit een tracker, waardoor hij waar die zich bevindt. “Op de ochtend van de laatste opnamedag checkt Mark de locatie en komt - met mijn wagen - in die richting gereden. Onderweg kan hij ons, via een app, heel precies lokaliseren.”

Als de opnames afgelopen zijn, rijdt Wim zijn gast persoonlijk weer naar huis. Dat doet hij wel met zijn eigen wagen: na vier opnamedagen en weinig slaap, is 600 kilometer afleggen met een trage bus net iets te veel van het goede.