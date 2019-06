Weer aanwinst voor Standard: broer Milinkovic-Savic moet Ochoa vervangen in doel

Standard blijft zich roeren op de transfermarkt. De volgende versterking die de Luikenaars halen is Vanja Milinkovic-Savic (22). De Servische doelman is de jongere broer van Lazio Roma-ster Sergej (ex-KRC Genk) en wordt voor één seizoen gehuurd van Torino. Met de uitleenbeurt is een aankoopoptie ter waarde van drie miljoen euro gemoeid. Standard anticipeert daarmee op het waarschijnlijke vertrek van eerste doelman Guillermo Ochoa.