Belgian Cats winnen uitwuifwedstrijd voor EK tegen Italië

De uitwuifwedstrijd van de Belgian Cats bracht in een bomvolle en met 2.500 toeschouwers gevulde De Lange Munte in Kortrijk een knappe overwinning tegen Italië. De Cats vertrekken maandag dan ook met een goed gevoel naar het EK in Servië.

“Vooral onze reactie in de tweede helft was belangrijk. De eerste helft was immers niet goed. Met een zege naar het EK vertrekken is tevens voor het vertrouwen lekker meegenomen,” zei Emma Meesseman. Na het openingskwart (17-15) gleden de Cats uit de partij. Geen tempo, zwakke defense en statisch in offense. Meer had Italië niet nodig om via de met driepunters uitpakkende Sabrina Cinili en Nicole Romeo het commando over te nemen: 22-26 en 28-38.

In de tweede helft volgde er dus wel een Belgische reactie. Een sublieme Julie Allemand (5 op 5 bommen) nam haar team op sleeptouw, Jana Raman (9 punten, 8 rebounds) gaf een belangrijke energiestoot en Emma Meesseman kwam in de tweede helft onder stoom. Na een 11-0 tussenspurt namen de Cats bij 39-38 het initiatief opnieuw over. De Italianen wilden echter niet wijken en bleven tot 65-63 in de partij. Een weer nuttige Antonia Delaere, Emma Meesseman en een bom van Kim Mesdagh stelden de knappe Belgische winst na een spectaculaire tweede helft echter veilig.

Maandag vertrekken de Cats naar Servië en donderdag openen ze in Zrenjanin het EK tegen Rusland. Het brons van het EK van 2017 en de vierde stek op het WK van 2018 enerzijds bevestigen anderzijds een stek in de top 6 is de challenge. Anders ligt de ultieme ambitie en kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 meteen aan diggelen.