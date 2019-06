“Dus ik moet als homoseksueel maar verhuizen uit Molenbeek?”

Er is ophef ontstaan rond uitspraken van Johan Leman, voorzitter van het Molenbeekse integratiecentrum Foyer. In een interview met De Standaard zegt hij dat hij vindt dat homokoppels in de gemeente zouden moeten weten waar ze een handje kunnen geven en waar het moeilijk is. “Tracht Molenbeek te begrijpen en aan te voelen wat mogelijk is”, luidt het. Onder meer VRT-journalist Riadh Bahri liet op Twitter zijn ongenoegen al blijken.

Johan Leman heeft het gehad met “bepaalde progressieve Vlamingen die naar Molenbeek komen”. “Ik heb liever dat ze dat niet doen”, zeg hij in een interview met De Standaard. Hij reageert daarmee onder andere op een vaak gedeeld bericht van VRT-journalist Riadh Bahri, die een paar weken geleden kritiek gaf op de vuilnisbelten in zijn straat en er ook bij vermeldde dat hij de hand van zijn vriend loslaat wanneer hij Molenbeek binnenstapt.

“Mensen die Molenbeek kennen, schrikken er niet van dat het hier wat vuiler is dan elders”, zegt Leman. “Die weten dat je hier als homokoppel misschien niet hand in hand over straat kan lopen. Dat lijkt me zinvoller dan mensen binnen te halen die na enkele jaren lezersbrieven schrijven waarin ze hun beklag doen over Molenbeek.”

Op de vraag of homo’s er zich moeten bij neerleggen dat ze zich niet kunnen outen op straat, antwoordt Leman: “Er zijn plaatsen waar je dat kunt en plaatsen waar het moeilijk is. Ik verbloem dat niet. Tracht Molenbeek te begrijpen en aan te voelen wat mogelijk is. En probeer de plaatsen waar het wel kan, uit te breiden.”

Uitspraken die duidelijk niet in goede aarde vielen bij onder meer Riadh Bahri. De VRT-journalist stuurde meteen een resem tweets de wereld in. “Dit kan je niet geloven? Echt niet?”, schrijft hij onder meer. “Het staat er echt. Ik moet maar verhuizen als homoseksueel uit Molenbeek, dat is de boodschap. We moesten hier maar niet komen wonen. Het is definitief voorbij, de hoop die ik koester voor deze gemeente.”

Dit kan je niet geloven? Echt niet? Het staat er echt. Ik moet maar verhuizen als homoseksueel uit Molenbeek, das de boodschap. We moesten hier maar niet komen wonen. Het is definitief voorbij de hoop die ik koester voor deze gemeente. ???? https://t.co/iyoUJLGqxl — Riadh Bahri (@Riadh_B) 22 juni 2019

Wij moeten juist niet begrijpen dat je slaag krijgt omwille van wie je bent. De anderen moeten begrijpen dat we 2019 zijn, en dat dit België is. Niet Saudi-Arabië. ????????

PS: mijn kleine appt koste een smak geld hoor. Niks dankzij ‘lage woningprijzen’ pic.twitter.com/FQMiE6BKJR — Riadh Bahri (@Riadh_B) 22 juni 2019

Ook Stijn Baert, professor arbeidseconomie liet van zich horen op Twitter. “Dus homo’s moeten ermee leren leven dat hand in hand lopen in Molenbeek niet kan? Met dit discours is Johan Leman deel van het probleem, niet van de oplossing.”

Dus homo's moeten ermee leren leven dat hand in hand lopen in Molenbeek niet kan? Met dit integratiediscours @destandaard is @johanleman deel van het probleem, niet van de oplossing https://t.co/0I7NGfjq1M pic.twitter.com/KZudxxoUmn — Stijn Baert (@Stijn_Baert) 22 juni 2019

Vrouwen in korte rok

Ook voor vrouwen in een zomerse korte rok heeft Leman een tip: “mijn realiteitszin zegt dat als vrouwen dat doen in sommige buurten, ze schunnige opmerkingen zullen krijgen. Je moet daar niet naïef in zijn. Ik zou het niet uitlokken.”

Ook dat kon er duidelijk niet in bij Bahri.

“Ik zou het niet uitlokken” das de boodschap voor vrouwen die een korte rok willen aantrekken! ???? pic.twitter.com/7ynz1OOxCF — Riadh Bahri (@Riadh_B) 22 juni 2019

Leman voegt er wel aan toe dat Foyer, die dit weekend zijn vijftigste verjaardag viert “er naar streeft dat vrouwen overal kunnen lopen in de kleren die ze willen, en dat homoseksualiteit overal aanvaard wordt. Iedereen moet kunnen zijn wie hij is, zonder zijn opinie op te dringen aan een ander. We gaan daar pragmatisch mee om. We spreken vrouwen die hun gezicht te zeer bedekken aan en vragen om een eenvoudige hoofddoek om te doen. We zetten bewust vrijwilligers in van wie de mensen weten dat ze gay zijn. We proberen de norm om te zetten in de praktijk.”