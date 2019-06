Sterrenlunch met Bono en slapen bij George Clooney: de Obama’s weten hoe je vakantie in Europa viert

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn gezin blazen momenteel wat stoom af in Europa. Ze reizen naar verschillende landen, maar dat gebeurt op een iets andere manier dan jij en ik gewend zijn: de ene dag een chique lunch met U2-zanger Bono, de andere dag genieten in de Italiaanse villa van George Clooney.

Het gezin Obama (Barack, Michelle en dochters Malia en Sasha) was vorige week nog in het Franse Avignon. Ter gelegenheid van vaderdag werd er gezellig gedineerd. Vrijdag werd het viertal gezien in Èze, nabij Nice. Daar lunchten de Obama’s bij het tweesterrenrestaurant La Chèvre d’Or. Dat deden ze niet alleen, maar in het gezelschap van U2-zanger Bono, diens vrouw en The Edge, de gitarist van de band.

De volgende stop op de Europese trip zou het Comomeer in Italië zijn, meldt Page Six. De Obama’s zouden er verblijven in de villa van George en Amal Clooney. Het is niet bekend of de filmster en zijn echtgenote ook aanwezig zijn.

Barack Obama (links) met zijn dochter Malia. Foto: Photo News

Malia Obama. Foto: Photo News

Sasha Obama. Foto: Photo News