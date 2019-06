Yves Lampaert klopt wereldkampioen Rohan Dennis en wint tijdrit in Ronde van Zwitserland

Yves Lampaert heeft verrassend de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belg van Deceuninck-Quick Step was sneller dan onder meer wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis, die pas zesde werd. Kasper Asgreen, ploegmaat van Lampaert bij Deceuninck-Quick Step, klokte de tweede tijd, zijn landgenoot Søren Kragh was derde. Egan Bernal blijft leider in het klassement.

De Belgische kampioen tijdrijden van 2017 werkte de 19,2 kilometer met start in aankomst in Goms af in 21:58 en was zo vijf seconden sneller dan zijn Deense ploegmakker Kasper Asgreen. De derde plaats ging naar diens landgenoot Sören Kragh Andersen, die tien seconden trager bleek dan Lampaert.

De Australiër Rohan Dennis (Bahrain Merida) kwam in Goms niet verder dan de zesde plek. In de stand blijft hij daarmee op de tweede plaats, op 22 seconden van de Colombiaanse leider Egan Bernal (Team Ineos), die met bijna zekerheid deze Ronde van Zwitserland zal winnen. Na een reeks afzeggingen is de 22-jarige Bernal plots ook de topfavoriet voor de Ronde van Frankrijk.

De slotetappe in de Ronde van Zwitserland wordt zondag gereden, een rit over 144,4 kilometer met opnieuw start en aankomst in Goms.