Jorre Verstraeten bezorgt ons land brons in het judo op Europese Spelen

Jorre Verstraeten (IJF 20) heeft zaterdag brons veroverd in de klasse tot 60kg op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen.

In de kamp om het brons haalde onze landgenoot het met ippon in de Golden Score van de Fransman Walide Khyar (IJF 22), de Europese kampioen van 2016. Verstraeten had zich via de herkansingen geplaatst voor de kamp om het brons. Verstraeten versloeg de Bulgaarse Europese vicekampioen Yanislav Gerchev (IJF 31) op strafpunten in de Golden Score. In die extra tijd haalde hij het ook van Orkhan Safarov (IJF 39) uit Azerbeidzjan, met ippon. Vervolgens moest Verstraeten in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Francisco Garrigos (IJF 8), die een ippon liet optekenen. In de herkansingen won Verstraeten met ippon van de Fransman Luka Mkheidze (IJF 35).

Charline Van Snick (IJF 5) werd verrassend uitgeschakeld in haar eerste kamp. De Luikse, vrij in de eerste ronde, opende tegen Gultaj Mammadaliyeva (IJF 51) uit Azerbeidzjan. Onze landgenote ging in de Golden Score onderuit met een derde strafpunt (shido). Van Snick, die op de Olympische Spelen van 2012 brons veroverde, was één van de Belgische medaillekandidaten in Minsk. De tweevoudig Europees kampioene -48 kg (2015 en 2016) hoopte haar eerste EK-medaille te pakken bij de -52 kg, de categorie waarin ze aantreedt sinds het einde van de Olympische Spelen 2016.

In dezelfde gewichtscategorie als Van Snick strandde Amber Ryheul (IJF 113) in de eerste ronde. De Française Astride Gneto (IJF 17) haalde het in de Golden Score, waarin Ryheul een derde bestraffing (shido) achter haar naam kreeg.

Mina Libeer (IJF 39) ging in de categorie tot 57 kg van start met een ipponzege tegen de Servische Marica Perisic (IJF 47). Tegen Pauline Starke (IJF 79) was ze niet opgewassen, de Duitse won na 19 seconden met ippon.

Kenneth Van Gansbeke (IJF 38), toe aan zijn zevende EK, was bij de -66 kg in de eerste ronde te sterk voor Sinian Sandal (IJF 41). Van Gansbeke versloeg de Turk met ippon. In de tweede ronde nam hij de scalp van de Rus Yakub Shamilov (IJF 17), die pas op strafpunten plooide in de Golden Score. Nathon Burns (IJF 47) bleek vervolgens te sterk, de Ier haalde het met waza-ari.

Zondag komen Roxane Taeymans en Gabriella Willems (beiden -70 kg), Abdul Malik Umayev (-73 kg), Matthias Casse en Sami Chouchi (beiden -81 kg) in actie in het judotoernooi. Maandag verschijnen Joachim Bottieau (-90 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg) voor België op de tatami.