“Kan zo iemand wel premier worden?” Topfavoriet Boris Johnson zwaar onder vuur na huiselijke ruzie

Boris Johnson voert zaterdag campagne in Oxfordshire, alsof er niets gebeurd is. Foto: Photo News

Hij was de absolute topfavoriet. Hij won alle stemrondes met grote voorsprong. Hij zat al met anderhalf been in Downing Street nummer 10. Boris Johnson zou Theresa May gaan opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Het was zo goed als zeker. En toen kwam de politie langs...

LEES OOK. Hevige ruzie ten huize Boris Johnson: geschreeuw, geroep en brekend servies

Donderdagavond, 19 uur Belgische tijd. Boris Johnson heeft zonet de laatste stemronde van de Conservatieve voorzittersverkiezingen gewonnen. 160 van de 313 Conservatieve parlementsleden stemden voor hem als opvolger van Theresa May als partijleider en Brits premier. Zijn concurrenten, Jeremy Hunt en Michael Gove, moesten het respectievelijk stellen met 77 en 75 stemmen. Van overmacht gesproken. Nu moesten de 160.000 leden van de partij nog kiezen tussen Johnson en en Hunt, maar het leek een kwestie van tijd voordat enfant terrible Johnson aangesteld zou worden als ‘prime minister of the United Kingdom’.

De nacht van donderdag op vrijdag, kort na middernacht. Een ongeruste buurvrouw van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken belt de politie als ze Johnsons vriendin Carrie Symonds hoort schreeuwen “en dingen hoort ”. Een knallende ruzie met gescheld, geschreeuw en slaande deuren. Eens ter plaatse krijgen de agenten van zowel Johnson als Symonds te horen “dat alles weer oké is” en dat ze allebei “veilig” zijn en ze besluiten het daarbij te laten.

Op politiek vlak krijgt het verhaal echter wel nog een staartje. Net nu het leek alsof de kiezers hem zijn vorige schandalen - en dat waren er wel wat - hadden vergeven, komt dit nieuws. Op een wel heel slecht moment. “Dit zal niet goed vallen bij onze leden”, reageerde een van de meer ervaren Conservatieve parlementsleden al - anoniem - in de Britse pers. “Boris was de topfavoriet, maar vier weken is een erg lange tijd in de politiek, hé. Er zijn nog zestien televisiedebatten, die nog veel roet in het eten kunnen gooien. Zeker als er vervelende vragen over zijn privéleven komen.”

Deze poster hangt zaterdag aan een hek vlakbij de woning van Boris Johnson Foto: REUTERS

“Stabiel, rustig leven”

“Het grootste deel van onze leden zijn boven de 60”, vertelde een ander parlementslid. “De meesten van hen hebben kleinkinderen, hebben een rustig, stabiel leven. Als ze dit lezen, gaan ze zich afvragen: willen we zo iemand wel als premier? Kan zo iemand wel premier worden als hij zijn privéleven al niet onder controle heeft? Hoe chaotisch is hij? Als hij op zijn leeftijd alles nog niet bij elkaar heeft, wanneer dan wel? Allemaal normale vragen.”

Al waren er ook parlementsleden die het opnamen voor Johnson. Ben Wallace, bijvoorbeeld. “Wat een non-verhaal. Koppel heeft ruzie. Linkse buren geven opname aan The Guardian. Krant bereikt nieuw dieptepunt. Dat zou het echte verhaal moeten zijn”, schreef hij op Twitter. Al verwijderde hij zijn post even later weer.