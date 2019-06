Lummen -

Vandaag ontstond er om 15 uur brand in een woning aan de Klaproosstraat in Lummen. De brand woedde in de keuken, maar de brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd de woning toch onbewoonbaar verklaard. Er raakte niemand gekwetst.