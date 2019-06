500.000 brochetten en 250.000 flessen rosé: zo bereiden de supermarkten zich voor op de hittegolf

Alarm, alarm. De eerste hittegolf van het jaar komt eraan en dus moeten alle supermarkten in gang schieten. Enorme voorraden water, frisdranken, BBQ-gerief, ijsjes en zonnecrème moeten worden aangelegd. En snel. “Ongelooflijk hoe het consumptiegedrag van de Belg verandert bij warm weer”, luidt het. “In een top zomers weekend verkopen we makkelijk 500.000 brochetten.”

Heet, heter, heetst. Ofwel kort samengevat het weerbericht voor de komende dagen. We gaan naar 30 graden, naar 35 én mogelijk zelfs nog meer. Tropische toestanden die per direct invloed hebben op ons winkelkarretje. Iets wat ze maar al te goed beseffen in uw supermarkt.

“Bij warm weer gaan er niet één, maar twee alarmen af bij ons”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. Een hitte-alarm en een BBQ-alarm. “Automatisch worden er dan interne procedures in gang gezet om onze bestellingen voor water, frisdranken en ijsjes te verdubbelen. Onze winkels liggen er echt vol mee. Hetzelfde geldt voor barbecuespullen. Op onze webshop spelen we waterpretartikelen en ventilatoren uit, alles wat afkoeling brengt.”

Ook bij Colruyt werken ze met “goed en slecht weer-scenario’s”, bevestigt woordvoerster Hanne Poppe. “Vooral water, erg veel water. Eigenlijk alles wat mensen aan warmte linken. Op basis van onze jarenlange ervaring weten we wel wat we moeten bestellen. We hebben onze winkels nu ook extra voorzien van opblaasbare zwembaden. Groot en klein. We verwachten dat de verkoop ervan deze week meer dan verdubbeld ten opzichte van andere periodes. De medewerkers van onze distributiecentra verwerken normaal gezien 250 vrachtwagens per dag, op zulke piekperiodes loopt dat op tot 300.”

“De overheid raadt iedereen aan om voldoende water te drinken, dus wij bereiden ons daarop voor”, zegt ook Roel Dekelver van Delhaize. “Dan alle producten die te maken hebben met warm weer en vakantie. IJsjes, ijsblokjes (voor in cocktails), rosé wijn... Deze week verwachten we tot een verviervoudiging van de verkoop van rosé. Ruim 250.000 flessen. Wat nog? Alles voor de BBQ, uiteraard. In een top zomers weekend verkopen we makkelijk 500.000 brochetten. En daar blijft het niet bij: denk ook aan alle randanimatie zoals komkommers, tomaat, sla, sausjes… Enorme hoeveelheden, maar we zijn er klaar voor.”

“Alle 450 winkels van Aldi krijgen sowieso dagelijks een bezoek van onze vrachtwagens”, zegt woordvoerder Dieter Snoeck. “Er kan dus heel snel worden ingespeeld op topverkopen van bepaalde producten in één of meerdere winkels. Bovendien zijn onze distributiecentra voorbereid op langere periodes van warm weer.”

Bij Carrefour was er niemand bereikbaar.