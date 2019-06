Britten diep verontwaardigd over Harry en Meghan: “Zo grof, het is zijn broer”

Het nieuws dat prins Harry en Meghan Markle meer en meer hun eigen weg inslaan, doet al langer de ronde. Zo verhuisden de twee uit Kensington Palace - waar prins William en Kate Middleton wonen - en maakten zich al los van het goede doel dat ze samen deelden. In Britse tabloids klinkt nu ook verontwaardiging over hoe “afkeurend” en “onbeleefd” Harry en Meghan met de verjaardag van prins William zijn omgegaan.

Prins William vierde vrijdag zijn 37ste verjaardag, maar echt blij werden veel Britten niet van de manier waarop prins Harry en Meghan Markle daarmee omgingen. In plaats van een foto van de hertog van Cambridge te delen op hun Instagram-pagina, hielden ze het op een reactie op een door William en Kate gedeelde foto.

De ‘teleurstellende’ reactie van Harry en Meghan Foto: Instagram

“Bijzonder grof”, vertelt hoofdredacteur van Majesty Magazine aan The Sun. “Het is zo stom dat ze geen foto hebben gepost voor prins William, zoals ze voor prins Charles en de Queen wel gedaan hebben.”

“Het is niet dat het zomaar een neef of een vriend is”, zegt ze nog. “Het is Harry’s grote broer.”