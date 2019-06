Lewis Hamilton opnieuw op pole in GP van Frankrijk

De Brit Lewis Hamilton start zondag om 15.10u vanuit poleposition in de GP van Frankrijk. Op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet was de regerende wereldkampioen sneller dan zijn Finse teammaat Valtteri Bottas. Max Verstappen start als vierde, maar hij had moest meer achter zich dan voor zich en had maar 9 duizendsten voorsprong op de McLarens.