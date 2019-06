Hamilton verovert de pole in Frankrijk, McLaren zorgt voor grote verrassing

Lewis Hamilton is er op het circuit van Paul Ricard in geslaagd om de polepositie voor de GP van Frankrijk te veroveren. Grote teleurstelling was er bij Sebastian Vettel, grote vreugde was er bij McLaren.

Nadat het de oefensessies op vrijdag en zaterdag had gedomineerd ging Mercedes als favoriet de kwalificatie in.

Tijdens Q1 zagen we echter dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas meteen serieus uitgedaagd werden door Ferrari. Bottas reed uiteindelijk de snelste tijd met slechts 59 duizendsten voorsprong op teamgenoot Lewis Hamilton en 97 duizendsten op Charles Leclerc in de Ferrari.

Na afloop van de kwalificatie zal het ook druk worden bij de stewards. Er moesten immers enkele incidenten onderzocht worden, waaronder eentje tussen Raikkonen en Grosjean.

Die laatste moest inhouden toen de Fin na een foutje opnieuw op de baan kwam. Zeker na de tijdstraf voor Vettel in Canada worden zo'n incidenten nog nadrukkelijker onderzocht.

Voor Grosjean zat de kwalificatie er na Q1 trouwens al meteen op. De Fransman zal in zijn Haas F1-bolide eens stevig gevloekt hebben want voor zijn thuisrace geraakte hij niet verder dan een zeventiende tijd.

In Q2 zagen we Mercedes en Ferrari opnieuw aan elkaar gewaagd. Valtteri Bottas reed de snelste tijd maar was slecht 69 duizendsten sneller dan Vettel in de Ferrari en 83 duizendsten sneller dan Lewis Hamilton. Charles Leclerc volgde in de tweede Ferrari op de vierde plaats.

De voorbode van een spannende strijd om de pole in Q3?

First Hamilton then Bottas break the track record!



The Finn goes quickest with a blistering lap of 1:29.437s ??#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/VgxOPR2nK8 — Formula 1 (@F1) 22 juni 2019

Bij de eerste poging om de polepositie te claimen was Lewis Hamilton met een tijd van 1:28.448 de voorlopig snelste rijder. Teamgenoot Valtteri Bottas moest anderhalf tiende toestaan maar maakte enkele foutjes tijdens zijn run.

Charles Leclerc volgde in zijn Ferrari op de derde plaats en was meer dan een halve seconde trager. Nadat hij twee fouten maakte brak Sebastian Vettel in de tweede Ferrari zijn eerste poging af. Alles of niets dus voor Vettel tijdens de tweede run.

Q3: 5 mins to go...



Hamilton sets a new track record (1:28.448s)

Vettel aborts his flying lap and returns to the pit lane#FrenchGP ???? #F1 pic.twitter.com/L51mOg50tQ — Formula 1 (@F1) 22 juni 2019

Bottas reed een slechte tweede run en slaagde er niet in om zijn tijd te verbeteren, iets wat Hamilton wel lukte. De Brit was meteen zeker van de pole. Charles Leclerc reed de derde tijd, weliswaar op ruime afstand van Hamilton.

Grote teleurstelling was er voor Sebastian Vettel die slechts de zevende tijd rijd. Het stond in groot contrast met de dolle vreugde bij McLaren dat zich op de plaatsen vijf en zes kwalificeerde. Het was van de GP van Italië 2014 geleden dat nog eens twee McLarens zich in de top zes wisten te kwalificeren.

