Houthalen-Helchteren -

De extreemrechtse organisatie Voorpost is druk in de weer geweest met het verspreiden van affiches in de omgeving van de kazerne van Helchteren. Daarop stond onder meer ‘Stop de asielinvasie’ en ‘Stop islamisering’. In de kazerne worden tijdelijk asielzoekers opgevangen. Burgemeester Alain Yzermans liet zaterdag alle affiches verwijderen. De politie van de zone Carma liet een pv opstellen, onder meer voor opruiing en onrechtmatig gebruik van verlichtingspalen.