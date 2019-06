‘Friends’-acteur haast onherkenbaar op nieuwe foto’s

Fans van ‘Friends’ maken zich zorgen over de toestand Matthew Perry (49), die in de populaire Amerikaanse tv-reeks de rol van Chandler Bing vertolkte. Perry werd deze week voor het eerst in bijna twee jaar nog eens in het openbaar gefotografeerd en ziet er haast onherkenbaar uit.

Perry, die eerder al tegen verschillende verslavingen vocht, verontrustte zijn fans in februari nog toen hij tweette dat hij “uit zijn therapie gezet was”. Even later reageerde hij met “Rustig jongens, het was maar één sessie. Ik ben terug in therapie, waar ik thuishoor.”

I got kicked out of therapy today. — matthew perry (@MatthewPerry) 6 februari 2019

Easy guys, it was just one session. I’m back in therapy where I belong:) — matthew perry (@MatthewPerry) 7 februari 2019

De acteur speelde van 1994 tot 2004 de rol van Chandler Bing in ‘Friends’, maar ook tijdens die opnames had hij het moeilijk. In 1997 liet hij zich opnemen in een afkickcentrum voor zijn verslaving aan de pijnstiller Vicodin. In 2001 deed hij dat opnieuw, maar toen ook voor alcohol, amfetamines en methadon. In 2016 gaf Perry toe dat hij zich drie jaren van ‘Friends’ niet herinnerde omdat hij “te ver weg was”.