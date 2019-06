Voetbalbond keurt ingrijpende structuurwijziging unaniem goed

“Deze nieuwe structuur stelt ons in staat nieuwe stappen te zetten in de modernisering van de Belgische voetbalbond”, verklaarde afscheidnemend bondsvoorzitter Gérard Linard Foto: Photo News

De ingrijpende structuurwijziging bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is unaniem goedgekeurd, zo bleek zaterdag tijdens een buitengewone Algemene Vergadering op de bondszetel in Brussel.

De nieuwe structuur vereenvoudigt de KBVB gevoelig. Twee entiteiten, de feitelijke vereniging en de vzw, worden vanaf 1 juli gebundeld in één vzw. Het plan kreeg eind maart al groen licht van het Uitvoerend Comité, maar om de ontbinding en vereffening van de feitelijke structuur helemaal goed te keuren, was nog het fiat van de Algemene Vergadering nodig.

“Deze nieuwe structuur stelt ons in staat nieuwe stappen te zetten in de modernisering van de Belgische voetbalbond”, verklaarde afscheidnemend bondsvoorzitter Gérard Linard tijdens de Algemene Vergadering.

Uitvoerend Comité verdwijnt

Het Uitvoerend Comité, sinds mensenheugenis het hoogste bondsorgaan, gaat door de wijziging op de schop. Het belangrijkste orgaan in de nieuwe structuur, die uit vier entiteiten zal bestaan, wordt de algemene vergadering (bevoegdheid jaarrekeningen en statuten). De Raad van Bestuur van de KBVB besliste dat Voetbal Vlaanderen daarin 25 mandaten krijgt. Voor de Pro League zijn er 22 weggelegd, het ACFF (de Franstalige amateurvleugel) beschikt over 18 mandaten. De overige zes mandaten zijn voor onafhankelijke bestuurders, door de KBVB “Football Family” genoemd.

Alle huidige mandaten worden voorts verdeeld over de Hoge Raad voor het Voetbal, die de reglementaire bevoegdheid toegewezen krijgt, en de Raad van Bestuur, die bevoegd is voor de strategie van de KBVB, de goedkeuring van de budgetten, en niet-operationeel is. Het management neemt ten slotte de operationele leiding van de KBVB op zich. Aan het functioneren van de onafhankelijke instanties (Disciplinaire Commissies, Commissie Integriteit en Licentiecommissie) wordt niets gewijzigd.

De invulling van alle mandaten volgt in een later stadium.