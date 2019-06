Samuel Kalu (ex-AA Gent) opgenomen in ziekenhuis wegens uitdroging op training voor Afrika Cup

Samuel Kalu (ex-AA Gent), met de Nigeriaanse nationale ploeg in Egypte voor de Afrika Cup, is vrijdag met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zo meldt de Egyptische voetbalbond.

“De gezondheidstoestand van Samuel Kalu is stabiel. Hij onderging de nodige medische onderzoeken na zijn hartstoornis tijdens de training”, zo meldt de Egyptische federatie in een persbericht. De winger van Bordeaux kampte met verschijnselen van dehydratatie, “nadat hij heel wat vocht had verloren”. Hij zou zaterdag toch met Nigeria kunnen aantreden tegen Burundi. Die wedstrijd gaat door in Alexandrië.

De Afrika Cup, die voorheen in januari plaatsvond, is vrijdag van start gegaan in Egypte. Daar is het momenteel erg warm, met temperaturen boven 35 graden.