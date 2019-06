Geschorste Yannick Carrasco haalt op zijn beurt hard uit naar zijn huidige club en ploegmaats

LEES OOK. Yannick Carrasco geschorst door zijn Chinese club en gedwongen verontschuldigingen aan te bieden

Carrasco kijkt ook aan tegen een fikse boete en moet binnen de drie dagen publiekelijk zijn excuses aanbieden, zo raakte vrijdag bekend. Op Twitter verontschuldigde hij zich in ieder geval niet. “De houding van enkele clubleiders en ploegmaats tegenover mij is niet te begrijpen gezien mijn inzet en prestaties voor het team”, zo klinkt het. “Het team heeft me nodig, en ik wil het team helpen. Dit probleem moet opgelost worden.”

The attitude of some club's leaders and teammates towards me is incomprehensible to me given my commitment and performance with the team so far. The team needs me and I want to help the team. This problem need to be solved.