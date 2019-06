Bekende rapster Cardi B beschuldigd van slagen en verwondingen in stripclub

De Amerikaanse rapster Cardi B (26) is formeel aangeklaagd voor haar betrokkenheid bij een zwaar gevecht in een stripclub in New York vorig jaar. Ze moet zich onder meer verantwoorden voor slagen en verwondingen.

De rapster, wier echte naam Belcalis Almanzar is en die zelf een verleden heeft als stripper, had eind augustus vorig jaar een woordenwisseling toen ze samen met vrienden in de Angels Strip Club in Flushing (Queens) aan het feesten was.

Volgens glamourwebsite TMZ zou het incident begonnen zijn nadat Cardi B een van de vrouwelijke obers ervan beschuldigde met haar echtgenoot Offset te hebben geslapen. Het dispuut liep al snel uit de hand: er werd met stoelen en glazen gegooid en enkele omstanders en twee obers raakten gewond.

In oktober werd Cardi B opgepakt omdat zij de aanval op twee obers “bevolen” zou hebben. Nu is ze ook formeel beschuldigd, voor veertien aanklachten in totaal. Binnen drie dagen staat de volgende rechtbankzitting gepland.

Cardi B is een controversiële, maar zeer populaire rapster die in 2017 doorbrak met de single ‘Bodak Yellow’. Met dat nummer werd ze de eerste rapster in twintig jaar (sinds Lauryn Hill) die de Amerikaanse hitlijsten aanvoerde.