Trein reed op volle snelheid voorbij open slagbomen door communicatiefout

De goederentrein die donderdagavond in Langdorp een dodelijk ongeval veroorzaakte, reed veel te snel als gevolg van een communicatiefout. Dat heeft onze redactie vernomen uit betrouwbare bron. De trein viel voorbij de overweg in panne, en werd in de omgekeerde rijrichting weggesleept door een hulplocomotief. Die moest eigenlijk stoppen voor elke overweg, om die daarna aan maximum 5 per uur over te steken. De machinist wist dat niet omdat een medewerker van Infrabel het vergat te melden.