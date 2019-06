Vijf kijktips voor het WK vrouwenvoetbal van onze bondscoach

Wie tot dusver nog niet heeft kunnen genieten van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk: geen nood. Volgens Ives Serneels moet vanaf zaterdag, bij de start van de achtste finales, het beste nog komen. “Bij de mannen is dat ook zo: het niveau stijgt doorheen het toernooi.” Daarom: vijf kijktips van de bondscoach van de Red Flames waarvoor u best uw zetel opzoekt.