AarschotDe trein die donderdagavond in Aarschot Brent Van Eylen (20) bij een overweg meesleurde, reed veel te snel door een communicatiefout. Een medewerker van Infrabel liet na aan de machinist te melden dat er een noodprocedure in gang was getreden. Dat heeft onze zusterkrant Het Nieuwsblad vernomen uit betrouwbare bron.