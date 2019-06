AA Gent versterkt selectie met middenvelder Elisha Owusu

AA Gent heeft de Fransman Elisha Owusu (21) aangetrokken. De Frans-Ghanese defensieve middenvelder komt over van Olympique Lyon en ondertekende bij de Buffalo’s een contract voor vier seizoenen.

Owusu genoot zijn opleiding bij Olympique Lyon waarna hij vorig jaar de stap zette van de beloften van Lyon naar het eerste team van de Franse tweedeklasser FC Sochaux. Hij speelde er één seizoen op uitleenbasis en kwam tot 33 wedstrijden in de Ligue 2.

“Elisha Owusu is een door Lyon opgeleide speler die op jonge leeftijd een zeer goed seizoen afwerkte in Ligue 2”, zegt de sportief manager van Gent, Peter Verbeke. “Elisha is een moderne verdedigende middenvelder die agressief verdedigt en beschikt over een groot loopvermogen. Nog belangijker is dat het een jongen is met een prima mentaliteit - hij was doorheen de jeugdreeksen bij Lyon steevast kapitein - en hij beschikt over een grote honger om beter te worden.”

Eerder op de dag kondigde Gent ook al de komst van de Zweedse international Mikael Lustig, een 32-jarige verdediger, aan. (belga)