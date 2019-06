Juan Martin del Potro vreest einde carrière na breuk knieschijf

Juan Martin del Potro, nummer 12 van de wereld, heeft vrijdag aangekondigd dat hij zaterdag een operatie zal ondergaan aan de rechterknie. De Argentijn brak deze week zijn knieschijf. Hij liet ook verstaan dat zijn toekomst onzeker oogt.

In een Instagramfilmpje vertelde Del Potro dat de operatie in Barcelona zal plaatsvinden, amper negen maanden na een eerdere breuk van dezelfde knieschijf. “Of ik mijn laatste tennismatch gespeeld heb of niet, weet ik vandaag nog niet”, verklaarde de 30-jarige speler, twee dagen nadat hij op het ATP van Queen’s forfait gaf voor zijn wedstrijd van de tweede ronde.

“Ik heb aan de artsen de beste optie gevraagd, rekening houdende met mijn gezondheid en knie - en niet met het tennis. Een operatie bleek de beste keuze”, dixit Del Potro. “Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop dat ik kan herstellen en mijn knie opnieuw kan functioneren.”

De carrière van de gewezen US Open-winnaar wordt geplaagd door blessures. Zo hield zijn blessuregevoelige linkerpols hem in 2014 en 2015 voor het grootste deel van de competitie aan de kant. (belga)