Genkse vriendin van Bojan Nastic liet zich herdopen voor orthodoxe kerk

Begin deze maand trad STVV-coach Marc Brys op het Griekse eiland Kreta voor de orthodoxe kerk in het huwelijk met zijn partner Kallia. Eline Vanvinckenroye volgt binnenkort allicht Brys’ voorbeeld, want de Genkse vriendin van KRC-verdediger Bojan Nastic liet zich maandag in het Bosnische Vlasenica herdopen naar het orthodoxe geloof. “Zonder dit doopsel zou ik niet voor Bojans kerk mogen trouwen. Hopelijk laat dat huwelijk nu niet lang meer op zich wachten”, lacht de Genkse.