Supermarktketen Jumbo gaat tegen het einde van het jaar op zoek naar in totaal 210 personeelsleden om haar eerste drie winkels in België te bemannen. Hiervan liggen er twee in Limburg, goed voor samen 140 werkkrachten die Jumbo wil aanwerven. In Pelt opent de winkel begin november en de bedoeling is dat nog voor Kerstmis een tweede filiaal in Lanaken opent.