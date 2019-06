De legale wiet die u tegenwoordig overal in Vlaanderen in cannabiswinkels kan kopen, bevat geregeld te veel van de roesopwekkende stof THC. De certificaten die moeten bewijzen dat de wettelijke THC-drempel van 0,2 procent niet overschreden is, zijn volgens ingewijden allesbehalve waterdicht. Vanaf 1 juli komen er strengere regels om cowboypraktijken aan banden te leggen.