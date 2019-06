Eén evenement op de drie verkoopt alcohol aan min 16-jarigen

De examens in de middelbare scholen zijn gedaan, tijd voor stevige feestjes. Maar één op de drie fuiven of evenementen verkoopt ook alcohol aan min 16-jarigen, zo blijkt uit cijfers van Volksgezondheid, dat in 2018 bijna dubbel zo veel controles deed als in 2016. De organisatoren, die boetes riskeren tussen 200 en 25.000 euro, werken steeds vaker met gekleurde bandjes. “Maar jongeren vervalsen zelfs hun identiteitskaart om aan bier te geraken.”