STVV speelt zaterdag een eerste oefenwedstrijd op het veld van Herk FC. Aftrap is om 17.30 uur in de Pikkeleerstraat. “Minuten maken en niet geblesseerd raken is de bedoeling. En spitsen vertrouwen geven, maar die zijn er helaas nog niet”, aldus Marc Brys met een cynisch lachje.